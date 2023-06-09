Загарбники обстріляли лікарню у Запорізькій області: двоє загиблих

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. 9 червня росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка", - зазначив він.

За його словами, ще двоє людей дістали поранення

Нагадаємо, протягом доби 9 червня ворог здійснив 97 обстрілів 21 населеного пункту Запорізької області.

За добу додалося ще 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.