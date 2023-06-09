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Загарбники обстріляли лікарню у Запорізькій області: двоє загиблих
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. 9 червня росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка", - зазначив він.
За його словами, ще двоє людей дістали пораненняПідписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, протягом доби 9 червня ворог здійснив 97 обстрілів 21 населеного пункту Запорізької області.
За добу додалося ще 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.