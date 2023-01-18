Загарбники обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки Херсонської області

Російські окупаційні війська протягом доби 17 січня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 26 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, російські окупаційні війська 17 січня обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 16 січня 102 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, два жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.