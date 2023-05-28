Загарбники обстріляли освітній заклад та завод у Херсоні

Російські окупаційні війська протягом доби 27 травня 73 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Херсон ворог атакував тричі, випустивши по місту 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні" - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 119 осіб.

Напередодні ворог 45 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.