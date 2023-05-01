Загарбники обстріляли Павлоград: постраждали 25 людей

Вночі 30 квітня країна-агресор Росія знову випустили по Дніпропетровщині ракети. Ворог двічі за ніч атакував Павлоград та Павлоградський район. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічні ніч та ранок для Дніпропетровщини. Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району", - зазначив Лисак.

За його словами, попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2, у Межиріцькій – пошкоджено школу.

Нразі на місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Зауважимо, ввечері 30 квітня у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Від вибухової хвилі у деяких місцевих жителів повилітали вікна

Нагадаємо, внаслідок двох обстрілів з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області 30 квітня один чоловік загинув і ще двоє людей поранені.