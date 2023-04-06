Загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини: є руйнування цивільної інфраструктури

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами перебували мирні мешканці та цивільна інфраструктура у Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство, сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.

У селі Довгеньке Куп’янського району обстрілами пошкодженні 2 приватні будівлі.

У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 приватних будівлі.

Крім того, на Харківщині тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше 7 га території та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні з мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.