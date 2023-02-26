Загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Вона отримала допомогу на місці.

У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.

Близько 20:00 з артилерії обстріляне село Моначинівка Куп'янського району.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 24 лютого зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа.