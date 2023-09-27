Загарбники обстріляли п’ять районів Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. Також у місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

У смт Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, у селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У місті Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.

Також внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Як повідомив очільник області, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, село Волохів Яр Ізюмського району, село Веселе Харківського району та інші населені пункти.