Загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Є постраждалі

Сьогодні під ранок, 1 серпня, російські загарбники завдали ударів по Салтівському району Харкова, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Увага, харків'яни: окупанти завдали ударів по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу 2 постраждалих", – написав він у Telegram.

Разом із тим у Харківській області російські окупанти не знижують інтенсивність ракетних та артилерійських обстрілів, минулої доби їх зазнали обласний центр і низка населених пунктів області, серед яких Велика Бабка та Зміїв.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкоджено будівлю бізнес-центру, приватні будинки громадян, приміщення та майно підприємства", – повідомляють у поліції Харківської області.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах також перевірили за добу понад 1200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими загарбниками.

Нагадаємо, на днях СБУ таки затримала двох мешканців Харкова, які передавали російським військовим дані про переміщення та позиції ЗСУ. За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові зйомку місць розміщення українських військових.