Загарбники обстріляли селище на Херсонщині, чим вбили чоловіка

Російські окупанти 29 травня обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Також із десяток “прильотів” зафіксовано по селу Золота Балка. Там через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У Херсонській обласній прокуратурі поінформували, що після обстрілу, внаслідок якого загинув чоловік, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, окупанти здійснили атаку з артилерії, пошкодивши житлові будинки мирних мешканців.

Нагадаємо, протягом 28 травня загарбники 61 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонщини. Через російську агресію одна людина дістала поранення.