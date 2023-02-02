Загарбники обстріляли селище на Херсонщині: загинула жінка

Зранку 2 лютого російські окупаційні війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани на Херсонщині.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські війська зранку відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани, - є жертва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку - вона загинула на місці.

"Це черговий військовий злочин рашистів, які щодня атакують мирних жителів Херсонщини. Нелюди обов'язково дадуть відповідь за все!", - підкреслили в Херсонській ОВА.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Минулої доби російські окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.