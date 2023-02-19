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Загарбники обстріляли село на Херсонщині, серед поранених - діти
Російські окупаційні війська зранку 19 лютого накрили з артилерії село Бургунка на Херсонщині, є жертви та поранені.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина – троє дорослих та двоє дітей. Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина – 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше в ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу села зросла до 8, серед них троє дітей.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 18 лютого на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення.