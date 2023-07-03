Загарбники обстріляли ще один населений пункт на Херсонщині: поранено подружжя

Російські окупанти обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Про це ввечері 3 липня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що один із ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви.

Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше вдень російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області. Тоді поранення отримали троє місцевих жителів, двох із них госпіталізували.

А протягом доби 2 липня ворог 85 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, поранивши шістьох людей.