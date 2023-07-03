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Загарбники обстріляли ще один населений пункт на Херсонщині: поранено подружжя
Російські окупанти обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Про це ввечері 3 липня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що один із ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви.
Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.
Нагадаємо, раніше вдень російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області. Тоді поранення отримали троє місцевих жителів, двох із них госпіталізували.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А протягом доби 2 липня ворог 85 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, поранивши шістьох людей.