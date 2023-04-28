Загарбники обстріляли три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок.

У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на Харківщині залишається високою мінна небезпека.

Вчора у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 14 га території та знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 26 квітня ворог масовано обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.