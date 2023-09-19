Загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції (ВІДЕО)

Вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції. Також поранення отримали двоє пасажирів.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, вранці в Херсоні російські війська з артилерії обстріляли тролейбус.

Внаслідок російської агресії загинув 49-річний сержант поліції.

Ще двоє пасажирів отримали тяжкі поранення. Це чоловіки 33 та 57 років.

Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

Всі необхідні служби працюють на місці.

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 18 вересня 95 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.