Загарбники обстріляли Харківщину з артилерії, танків, мінометів, застосовували авіацію

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ.

"Сьогодні близько 5:00 ранку російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю", - зазначив Синєгубов.

Крім того, вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію.

Через обстріли міста Вовчанськ та села Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у легкому стані.

У селі Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння.

Також в області триває розмінування. За минулу добу обстежено більше 6,5 га території та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські війська напередодні обстряляли Куп'янськ. Пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Також поранення отримала 65-річна жінка.