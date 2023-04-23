Загарбники обстріляли Херсон із мінометів, є жертва

Війська РФ 23 квітня обстріляли Херсон, внаслідок чого одна людина загинула. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог атакував обласний центр після обіду. Окупанти застосували міномети.

Жертвою внаслідок дій росіян став 80-річний дідусь.

Нагадаємо, протягом 22 квітня війська РФ здійснили 54 обстріли Херсонщини. Внаслідок цього одна людина загинула, а двоє дістали поранення.

Зокрема, окупанти обстріляли один із парків Херсона. Повдіомлялося, що 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.

А 23 квітня війська загарбники масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранивши двох цивільних.