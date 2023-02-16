Загарбники обстріляли Херсон: прицільно били по житлових кварталах міста

Російські окупаційні війська протягом доби 15 лютого 52 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 52 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон російська армія атакувала 21 раз – прицільно били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 14 лютого на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.