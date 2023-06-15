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Загарбники обстріляли Херсонщину з мінометів, артилерії та "Градів": випустили 192 снаряди
Російські окупаційні війська протягом доби 14 червня 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів".
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 червня близько 18:50 відкрили невибірковий вогонь по Херсону. Внаслідок атаки постраждали іноземний та український волонтери.
Зауважимо, протягом доби 13 червня загарбники 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.