Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Крім того, внаслідок обстрілів села Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.

Також у селі Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Синєгубов додав, що на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.

Зауважимо, напередодні внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.