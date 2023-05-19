Загарбники обстріляли житлові квартали 17 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 80 ударів ворог завдав по 17 населеним пунктам. Внаслідок російської агресії одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу 80 обстрілів завдали окупанти по 17 прифронтовим містам і селам: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці.

Як повідомив очільник області, 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. Після надання першої допомоги госпіталізація не знадобилася.

Малашко підкреслив, що ворог цілеспрямовано обстрілює житлові квартали населених пунктів. За добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів.

Напередодні 90 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще троє дістали поранення.