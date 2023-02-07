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Загарбники продовжують обстрілювати Херсонщину: поранені двоє людей
Російські окупаційні війська протягом доби 6 лютого 31 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Там зазначають, що російські окупанти 31 раз атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія РФатакувала 7 разів – у місті пошкоджено житлові будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Так, 5 лютого на Херсонщині через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.