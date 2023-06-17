Загарбники продовжують тероризувати Харківщину: в ОВА показали наслідки ворожих атак (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі у селі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Також внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.

Крім того, у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.

За словами Синєгубова, на Харківщини тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні армія РФ обстріляла три райони Харківщини. Так, у селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу ворога пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.