Загарбники скинули на Херсон дві авіабомби, постраждала жінка

24 вересня росіяни протягом для обстрілювали Херсон з авіації. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією окупанти поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, ворожа авіабомба впала на одне з підприємств Херсона, внаслідок чого було травмовано людину.

Поранення отримала 49–річна жінка-охоронець, яка знаходилася на території.

Він додав, що у неї легкі ушкодження.

Прокудін зазначив, що наразі інформація про постраждалих і руйнування встановлюється та закликав під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Окрім цього, сьогодні російські окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Берислав та Львове Херсонської області. Унаслідок атаки РФ загинули двоє мешканців, ще трьох - госпіталізовано.