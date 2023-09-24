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Події
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Загарбники скинули на Херсон дві авіабомби, постраждала жінка

Загарбники скинули на Херсон дві авіабомби, постраждала жінка
Загарбники скинули на Херсон дві авіабомби. Фото: Херсонська обласна прокуратура

24 вересня росіяни протягом для обстрілювали Херсон з авіації. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією окупанти поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, ворожа авіабомба впала на одне з підприємств Херсона, внаслідок чого було травмовано людину.

Поранення отримала 49–річна жінка-охоронець, яка знаходилася на території.

Він додав, що у неї легкі ушкодження.

Прокудін зазначив, що наразі інформація про постраждалих і руйнування встановлюється та закликав під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Окрім цього, сьогодні російські окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Берислав та Львове Херсонської області. Унаслідок атаки РФ загинули двоє мешканців, ще трьох - госпіталізовано.

Автор:
Тетяна Гойденко