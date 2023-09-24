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Загарбники скинули на Херсон дві авіабомби, постраждала жінка
24 вересня росіяни протягом для обстрілювали Херсон з авіації. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією окупанти поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.
Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.
За його інформацією, ворожа авіабомба впала на одне з підприємств Херсона, внаслідок чого було травмовано людину.
Поранення отримала 49–річна жінка-охоронець, яка знаходилася на території.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що у неї легкі ушкодження.
Прокудін зазначив, що наразі інформація про постраждалих і руйнування встановлюється та закликав під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Окрім цього, сьогодні російські окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Берислав та Львове Херсонської області. Унаслідок атаки РФ загинули двоє мешканців, ще трьох - госпіталізовано.