Загарбники вдарили ракетами по Покровську: пошкоджено багатоповерхівку (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ вдарила ракетами по Покровську Донецької області. Пошкоджено багатоповерхівку та поранено, як мінімум, двох цивільних людей.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по Покровську — пошкодили багатоповерхівку і поранили щонайменше двох цивільних", - зазначив він.

За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети.

Очільник області додав, що рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей.

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 лютого завдали ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську Донецької області.