Загарбники вдарили ракетами та авіабомбами по Харківщині: одна людина загинула

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

Також по смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура.

Крім того, у селі Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Також в районі села Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці.

"На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися йти в наступ в районі Сеньківки. Під вогнем наших захисників відступили з втратами", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, на Харківщині минулої доби росіяни гатили по сільгосппідприємству та житлових будинках. Також ворог завдав ударів дронами типу Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району.