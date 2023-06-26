Загарбники вдарили ракетами та авіацією по Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 25 червня 52 удари ворог завдав по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, російські війська завдали 52 удари по 14 містах і селах області.

"Ракетний по Новояковлівці, авіаційні по Оріхову, Преображенці, Левадному, з БПЛА по Ольгівському, 7 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю та Левадному, 40 ударів з артилерії по Залізничному, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та іншим прифронтовим населеним пунктам", - уточнив Малашко.

Крім того, за добу додалося 38 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

Також вночі у Преображенці фахівці врятували з-під завалів будинку 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вночі 25 червня завдали ударів по Запорізькій області. В двох населених пунктах є постраждалі, зафіксували руйнування.