Загарбники випустили 318 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 21 травня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази, випустивши 22 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 79 осіб.

Нагадаємо, 21 травня близько 12:00 російські військові з артилерії обстріляли селище Козацьке у Новокаховській громаді. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік.

Зауважимо, протягом доби 20 травня, армія країни-агресора 63 рази відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.