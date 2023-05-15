Загарбники випустили 381 снаряд по Херсонщині: шестеро людей загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 14 травня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази, випустивши 9 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 56 осіб.

Нагадаємо, вранці 13 травня російська авіація завдала ударів по Бериславу. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.