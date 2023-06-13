Загарбники випустили по Херсонщині 177 снарядів: троє людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 12 червня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 39 обстрілів, випустивши 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні.

За його словами, через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.

Зауважимо, російські окупанти заважають евакуйовувати людей з підтоплених територій та тероризують місцеве населення. Протягом 11 червня 26 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення.