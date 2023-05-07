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Загарбники випустили п'ять ракет по Миколаївщині: є влучання по промисловому підприємству

Загарбники випустили п'ять ракет по Миколаївщині: є влучання по промисловому підприємству
Загарбники вночі випустили по Миколаївщині п'ять ракет Х-22

Російські війська вночі здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади", - зазначив Кім.

За його словами, пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.

"За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області", - уточнив Кім.

Він додав, що інформація про пошкодження уточнюються. 

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалик серед цивільного населення немає. 

Автор:
Світлана Манько