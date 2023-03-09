Загарбники влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині

9 березня унаслідок масованого ракетного удару, який здійснює країна-агресор РФ, в Одеській області зафіксовано влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки.

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Про це повідомив голова Одеської військової адміністраціїї Максим Марченко.

"Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки", - зазначив він.

За словами очільника області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі у регіоні діють обмеження електропостачання.

Крім того, за результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття ракет.