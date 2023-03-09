- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Загарбники влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині
9 березня унаслідок масованого ракетного удару, який здійснює країна-агресор РФ, в Одеській області зафіксовано влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки.
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Про це повідомив голова Одеської військової адміністраціїї Максим Марченко.
"Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки", - зазначив він.
За словами очільника області, постраждалих серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі у регіоні діють обмеження електропостачання.
Крім того, за результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття ракет.