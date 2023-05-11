Загарбники з артилерії, мінометів та авіації обстріляли три райони Харківщини: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Крім того, у селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Також пошкоджено приватне домоволодіння.

Також в області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в місті Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу.

Синєгубов додав, що на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16 га території та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 травня ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ ракетами "Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Внаслідок російської агресії поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

А 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Харківському району області. Ворог застосував ракети С-300. Тоді обійшлося без постраждалих.