Загарбники з танків та САУ масовано обстріляли населиний пункт на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа.

Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району.

Крім того, біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністраціяповідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуаціїродин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.