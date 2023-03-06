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Загарбники з танків та САУ масовано обстріляли населиний пункт на Харківщині
Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району.
Крім того, біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністраціяповідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуаціїродин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.