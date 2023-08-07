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Загарбники застосували у Запорізькій області хімічні боєприпаси
Намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ, армія країни-агресора РФ, порушуючи всі міжнародні Конвенції, застосувала на півдні Україні хімічні боєприпаси.
Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він зазначив, що ворог, в порушення всіх Конвенцій, використовував хімічні боєприпаси.
Так, минулої доби противник у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зауважив Тарнавський, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.
"Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде", - підкреслив Тарнавський.
Зауважимо, російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 6 серпня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах.