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Війна Війна
Категорія
Події
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Загарбники застосували у Запорізькій області хімічні боєприпаси

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

Намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ, армія країни-агресора РФ, порушуючи всі міжнародні Конвенції, застосувала на півдні Україні хімічні боєприпаси.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що ворог, в порушення всіх Конвенцій, використовував хімічні боєприпаси.

Так, минулої доби противник у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин).

Як зауважив Тарнавський, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

"Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде", - підкреслив  Тарнавський. 

Зауважимо, російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 6 серпня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах. 

Автор:
Світлана Манько