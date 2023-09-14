Загарбники завдали 8 авіаударів по Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 13 вересня ворог завдав 153 удари по 31 населеному пункту.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, вночі військовослужбовці РФ атакували Трудове 5 БПЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

Також 4 РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, 8 авіаснарядів – по Оріхову, ще 3 БПЛА атакували Степове й П'ятихатки.

Крім того, зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Напередодні армія РФ завдала 101 удар по 29 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель – йому оперативно надали медичну допомогу.