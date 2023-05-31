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Загарбники завдали авіаударів по населеним пунктам Запорізької області

Загарбники завдали авіаударів по населеним пунктам Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 69 ударів ворог завдав по 17 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів.

"Оріхів та Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка від чотирьох обстрілів з РСЗВ, 63 артудари прийшлося по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербакам", - зазначив Малашко.

Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.

За добу додалося 16 нових руйнувань житлових будинків та залишків об'єктів інфраструктури на прифронтовій території.

Фото 2 — Загарбники завдали авіаударів по населеним пунктам Запорізької області

Нагадаємо, протягом доби 29 травня російські окупаційні війська завдали 65 ударів по 14 мирних населених пунктах Запорізької області.

Автор:
Світлана Манько