Загарбники завдали чотирьох ракетних ударів по Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 11 серпня ворожа армія вдарила по 28 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.Загарбники

"Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки", - зазначив Малашко.

Він додав, що військові РФ тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, запустили БПЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.

За добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російська армія ввечері 10 серпня вчергове завдала удару по Запоріжжю, пошкодивши об‘єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев'ять отримали порання.