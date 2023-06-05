Загарбники завдали ракетних ударів по Чугуєву

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні зранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.

Як повідомив Синєгубов, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, вчора ввечері окупанти з території РФ завдали ракетних ударів по місту Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо - без потерпілих.

Крім того, у смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.

У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. А у селі Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, внаслідок чого жінка 58 років отримала поранення.

Зауважимо, російські окупаційні війська 4 червня вчергове обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожих ударів є жертви та руйнування.

Напередодні російські війська масовано обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Тоді росіяни також вбили цивільних та спричинили руйнування.