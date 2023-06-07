Загарбники завдали ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 105 ударів ворог завдав по 16 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що за добу окупанти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах.

За словами Малашко, 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці.

За добу зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів.

Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Напередодні ворог 79 разів обстріляв прифронтові населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 25 цивільних об'єктів.