Ворожий снаряд влучив біля супермаркета у Херсоні: троє загиблих

Зранку 11 березня армія країни-агресора РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснила обстріл Херсона. Уламки ворожих боєприпасів забрали життя трьох людей.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон знову під вогнем російської армії, - є жертви. За попередніми даними, на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені", - зазначив він.

Прокудін додав, що через влучання снаряду загорівся автомобіль.

"Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу", - повідомив голова ОВА.

У той же час в Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета у Херсоні загинуло троє цивільних осіб. Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.