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Ворожий снаряд влучив біля супермаркета у Херсоні: троє загиблих

Ворожий снаряд влучив біля супермаркета у Херсоні: троє загиблих

Зранку 11 березня армія країни-агресора  РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснила обстріл Херсона. Уламки ворожих боєприпасів забрали життя трьох людей.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон знову під вогнем російської армії, - є жертви. За попередніми даними, на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені", - зазначив він.

Прокудін додав, що через влучання снаряду загорівся  автомобіль.

"Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу", - повідомив голова ОВА.

Фото 2 — Ворожий снаряд влучив біля супермаркета у Херсоні: троє загиблих

У той же час в Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото 3 — Ворожий снаряд влучив біля супермаркета у Херсоні: троє загиблих

"Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета у Херсоні загинуло троє цивільних осіб. Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.