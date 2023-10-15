Загибель дитини, знестумлення та руйнування: як минув день прифронтових регіонах

Протягом дня 15 жовтня російські окупанти обстрілювали низку областей України. Найбільше дісталося Херсонській та Дніпропетровській областям, де внаслідок обстрілів було знеструмлено кілька населених пунктів.

Херсонська область

У передмісті Херсона та по найближчих селищах російські загарбники скинули керовані авіабомби, повідомив очільник області Олександр Прокудін. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Пізніше окупанти вкрили вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 "прильотів", було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка.

Близько 10 години загарбники знову обстріляли Херсонщину з авіації. Внаслідок обстрілу одна авіабомба влучила в об'єкт інфраструктури, що призвело до масового знеструмлення.

Протягом дня енергетики відновили світло у будівлях херсонців, але за інформацією Прокудіна, короткочасні знеструмлення районів все ще можливі.

Окрім цього, загарбники скинули 11 КАБ по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Дніпропетровська область

Протягом дня російські війська скерували важку артилерію на два райони Дніпропетровщини, а саме Нікопольський та Криворізький, повідомляє глава області Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах, пошкодивши 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення.

Під обстріли потрапили й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили.

Внаслідок ворожого вогню були також знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району. На щастя, звідусіль без жертв і постраждалих.

Миколаївська область

Згідно з повідомленням МВС, у Баштанському районі Миколаївської області двоє хлопців в полі за селом на території, де раніше велися бойові дії. Внаслідок підриву на ворожому боєприпасі загинув 14-річний хлопчик, а його 12-річний товариш отримав поранення.

Ще один 14-річний хлопець підірвався на ворожій міні в селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області. Він госпіталізований з пораненням, отримує необхідну допомогу лікарів.