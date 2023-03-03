Загибель керівництва МВС у Броварах. Експерти розшифрували матеріали "чорної скриньки", – Шмигаль

Фахівці у Франції розшифрували матеріали "чорної скриньки", знайденої на місці катастрофи гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ у Броварах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Суспільне".

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За словами очільника уряду, слідчі вже отримали відповідні матеріали.

"Продовжується розслідування. "Чорна скринька" була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", – сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі немає публічної інформації з цього приводу, однак вважає, що результати слідства будуть найближчим часом.

"Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з "чорної скриньки", вони збережені, якісні", – зазначив премʼєр.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч з дитсадком впав гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС. За офіційними даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 осіб, зокрема одна дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає". Також він пообіцяв оприлюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються.