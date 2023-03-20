Загибель військових у навчальному центрі на Чернігівщині — стали відомі обставини трагедії

У Держаному бюро розслідувань повідомили, що четверо військових загинули через вибух боєприпасу. Це трапилося 18 березня під час штатних стрільб на Чернігівщині у 169 навчальному центрі "Десна".

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", — прокоментували у правоохоронному органі.

У Державному бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).

Зазначимо, що це не перший трагічний випадок у військовій частині "Десна". У жовтні 2021 року під час нічного несення вартової служби застрелився військовослужбовець. 23-річний чоловік поцілив у себе зі штатного автомата Калашникова АК-47. Тіло строковика виявила інша вартова зміна, яка прибула на пост. Загиблий залишив передсмертну записку, в якій вказав про добровільний намір піти з життя. Самогубцю залишався один місяць до демобілізації.

За рік до того пролунав вибух в одному з гуртожитків “Десни”. Тоді загинув один військовослужбовець і ще троє, зокрема цивільна дівчина, постраждали. За висновками експертів, вибухнула бойова граната РГД-5.

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ України. Минулого травня селище, де базується військова частина, окупанти обстріляли ракетами. Тоді виявили 87 загиблих.