Загиблі й поранені на Харківщині. В ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

Російські окупаційні війська вкотре масовано обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Про це вранці суботи, 3 червня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 4:30 ворог із мінометів атакував село Івашки Богодухівського району, внаслідок чого загинув 67-річний чоловік. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості.

Протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району окупанти пошкодили два приватні будинки, сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району внаслідок російських обстрілів зруйновано будинок.

Через ворожий удар керованими авіабомбами по селищу Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. Там двоє людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення три літні жінки та трирічний хлопчик.

Також війська РФ здійснили танковий обстріл селища Дворічна Куп'янського району, внаслідок чого поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.

Поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. 37-річна жінка загинула, а водій автомобіля, дві дівчинки та хлопчик зазнали поранень. Стан хлопчика важкий.

Біля села Сулигівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої в лісі підірвався 40-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.