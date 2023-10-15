Загиблі й поранені в трьох областях: як минули доба та ніч у регіонах

Війська РФ протягом доби 14 жовтня й уночі 15 жовтня обстрілювали низку регіонів України, йдеться в зведеннях голів ОВА. Жертв зафіксували в Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Херсонська область

На Херсонщині протягом 14 жовтня ворог здійснив 107 обстрілів, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти випустили 622 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, авіації та безпілотників. По місту Херсон загарбники випустили 45 снарядів.

Російські військові поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

будівлю навчального закладу, будинок культури, пошту й магазин у Херсонському районі;

підприємство та територію ринку в Херсоні.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Харківська область

На Харківщині росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів, зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли й Піщане.

В ніч на 15 жовтня, близько 02:30, війська РФ завдали удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Внаслідок цього зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули двоє людей: 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, її госпіталізували в задовільному стані.

Наслідки ворожого удару авіабомбою по Харківщині, 15 жовтня 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки ворожого удару авіабомбою по Харківщині, 15 жовтня 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура

Донецька область

Що стосується Донеччини, то там протягом доби 14 жовтня окупанти вбили двох людей і поранили ще одну, поінформував в.о. голови ОВА Ігор Мороз.

У зведенні станом на ранок 15 жовтня зазначається, що на Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар і Максимівки. Жертв немає.

На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала ракетного удару і двох масованих артобстрілів, двоє людей загинули.

В Очеретиному поранено одну людину, пошкоджено будинок і підприємство. У Мар'їнській громаді під вогнем опинилися Красногорівка, Антонівка, Новомихайлівка й Костянтинівка. Пошкоджено будинок у Кураховому.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram

На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді війська РФ пошкодили три приватні будинки і дві багатоповерхівки. В Соледарській громаді обстріляна Роздолівка. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 12 обстрілів Лиманської громади.