Загиблі на Полтавщині й Херсонщині: ворог протягом дня обстріляв низку регіонів України (ФОТО)

Російські окупанти сьогодні, 4 листопада, атакували кілька регіонів України, внаслідок чого є жертви. Про це йдеться в повідомленнях ОВА, їхніх очільників та пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Війська РФ обстріляли будинки й медзаклади на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області загарбники протягом дня гатили по Нікопольському району. Там зафіксовано шість артобстрілів та вісім ударів дронами-камікадзе, поінформував керівник ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі ворог пошкодив два багатоквартирні й 30 приватних будинків. Також побито 14 господарських споруд та майже 70 сонячних панелей.

Окупанти понівечили два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, магазин, нотаріальну контору. Крім того, побили енергообладнання та лінії електропередач.

Під удар потрапила й Марганецька громада – там потрощена господарська споруда.

Обійшлося без жертв.

Обстріли Херсонщини. Загарбники вбили ще одну людину

Під російські обстріли потрапила й Херсонська область. Після 11:00 окупанти атакували Корабельний район Херсона, написав очільник ОВА Олександр Прокудін.

Указувалося, що, попередньо, внаслідок цього постраждали двоє людей: 82-річна жінка та 84-річний чоловік. "Швидка" доставила потерпілих до лікарні.

Своєю чергою Херсонська обласна прокуратура повідомила про трьох поранених.

Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, 4 листопада 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, 4 листопада 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, 4 листопада 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Також у відомстві зазначили, що близько 15:40 російська армія обстріляла місто Берислав, скинувши снаряди з безпілотників.

У результаті цього поранення отримали двоє чоловіків, один із яких – місцевий поліцейський. Крім того, пошкоджено службове авто. Медики надали постраждалим кваліфіковану допомогу.

А близько 19:00 ворог ударив по центральній частині Херсона, влучивши поблизу продуктового магазину, повідомив Прокудін.

Попередньо, загинув чоловік. Ще одна жінка отримала поранення, її доставили до лікарні.

Ввечері 4 листопада росіяни атакували центр Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Ситуація на Сумщині. Окупанти здійснили 15 обстрілів

На Сумщині протягом дня зафіксовано 15 ворожих обстрілів прикордонних територій й 46 вибухів, ідеться в повідомленні ОВА.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

У Дружбівській громаді зафіксовано 11 вибухів із артилерії та один вибух із міномету.

Есманську й Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали з мінометів.

На територію Краснопільської громади війська РФ скинули девʼять мін, а на Юнаківську громаду окупанти з БПЛА скинули ВОГ.

Тривога 4 листопада 2023: на Полтавщині загинула жінка

Ввечері 4 листопада росіяни атакували Дніпропетровську й Полтавську області крилатими та балістичними ракетами, поінформували в Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові знищили три крилаті ракети "Іскандер-К".

Як зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Через атаку постраждали люди, серед них – двоє дітей. Одна жінка загинула.

Пізніше він додав, що дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Крім того, в одного чоловіка зафіксовано відкритий перелом гомілки.

Ушкоджень зазнали щонайменше девʼять приватних будівель. На місці працююють всі відповідні служби. Поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства.