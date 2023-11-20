Загиблі на Херсонщині, поранені на Харківщині та Донеччині: як минула доба в регіонах

Російські військові протягом минулої доби та ночі 20 листопада обстріляла низку областей, внаслідок чого є загиблий і поранені.

По Херсонській області ворог здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 30 снарядів. Росіяни поцілили 23 населених пункти. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена.

У Харківській області протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці ворог обстріляв село Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль.

У селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення та були госпіталізовані чоловіки 53-х та 74-х років. Під час обстрілу села Юрченкове Чугуївського району з РСЗВ "Ураган". пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

Внаслідок удару двома керованими авіабомбами по селу Подоли Куп'янського району пошкоджено газову трубу, приватний будинок, гараж, літню кухню, два автомобілі.

У Запорізькій області під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів, по яким окупанти завдали 61 удар, повідомили в ОВА.

Росіяни здійснили шість РСЗВ-обстрілів Залізничного, Новоданилівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки й Кам'янського. 55 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Приморського, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області протягом вчорашнього дня під вогнем загарбників перебував Нікопольський район, повідомили в ОВА. Окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю.

Пошкоджені три приватні будинки та господарська споруда.

У Донецькій області під вогнем минулої доби перебували дев'ять населених пунктів: Новогродівка, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с. Бердичі, смт Святогорівка, с. Максимільянівка, с. Нетайлове.

Пошкоджено 15 житлових будинків, школа, два магазини, будівля ДСНС, будівля ЦНАП, дільниця міськводоканалу, ЛЕП, будівля СП "Здоров’я", ветеринарна клініка.

За добу на Донеччині поранено одну людину.

У Миколаївській області вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Також вчора зранку ворожі обстріли фіксувалися за межами села Солончаки Куцурубської громади.