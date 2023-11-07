Загиблий на Донеччині та поранений у Нікополі: як минула ніч в регіонах

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували завдавати ударів по мирним населеним пунктам прифронтових областей. Під ворожий вогонь потрапили Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Внаслідок обстрілів є поранений та загиблий.

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область, постраждав 56-річний чоловік у Нікополі. Він отримав осколкові поранення.

В ОДА повідомили, що окупанти пошкодили храм, 7 приватних будинків, господарські споруди, авто, лінію електропередач та газогони.

Протягом доби 6 листопада ворог 84 рази обстріляв Херсонську область, випустивши 558 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ЗУ- 23-2 та авіації. По Херсону "прилетіло" 27 снарядів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад у Херсоні, підприємство харчової промисловості у Херсонському районі.

На Харківщині окупанти продовжують бити по Ізюмському, Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Куп’янському районів, інформує голова області Олег Синєгубов.

Під артилерійський та мінометний обстріли потрапили понад 17 населених пунктів Харківщини. Є руйнування у житловому секторі, проте постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

У Запорізької області російські військові обстріляли 22 населені пункти авіаційними снарядами, РСЗВ, а також атакували 18 безпілотниками. Загалом, завдали 124 удари.

Згідно з повідомленням ОДА, внаслідок обстрілі було зруйновано 40 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій області росіяни протягом доби вбили одну людину у Красногорівці, обстріляли околиці Желанного Другого, повідомили в ОДА. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. Очеретине зазнало артилерійського обстрілу. Також є руйнування приватних та багатоквартирних будинків.