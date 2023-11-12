Загиблий та поранені на Херсонщині, підрив на міні у Харківській області: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 12 листопада російські війська обстріляли прикордонні та прифронтові області, внаслідок чого є поранені цивільні мешканці та руйнування. Також одна людина загинула.

Війська РФ 62 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації та завдали ракетного удару. По Херсону ворог випустив 22 снаряди, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та бібліотеку імені Гончара у Херсоні. Будівля зазнала суттєвих руйнувань.

Прокудін додав, що зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку.

На Харківщині окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Окрім цього, між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району ні міні підірвалося вантажне авто. 47-річний водій отримав поранення та був госпіталізований.

Миколаївську область ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59, одночасно застосувавши балістику, імовірно "Іскандер-М", повідомляє очільник області Віталій Кім.

Одну з керованих ракет збила ППО, а друга і балістична влучили по відкритій території області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків.

Що стосується Запорізької області, то минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах, повідомили в ОВА.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Темирівку й Новодарівку, а також здійснили 9 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному, Червоному, Лугівському й Малим Щербакам.

В результаті обстрілів пошкоджено будинок та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.

Двічі загарбники обстріляли Дніпропетровську область. Били по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.