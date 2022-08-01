Загинуло троє цивільних, а 16 поранено. З'явилися нові дані про обстріли Донеччини

Внаслідок обстрілів Донецької області минулої доби загинуло троє людей, шістнадцять – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", – написав він у Telegram.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Принагідно нагадаємо, що Кабмін напрацював план евакуації 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих із населених пунктів Донеччини.

Людей будуть забирати прямо з дому і транспортуватися до місця тимчасового проживання у більш безпечних регіонах.

Людям буде потрібно спочатку зателефонувати до адміністрації, або написати у відповідний чат-бот, щоб ОВА могла їх внести в "евакуаційний список".

До таких людей приїдуть, заберуть і транспортують до місця евакуації. Це може бути автобус, чи потяг. По дорозі їм буде зроблено все, щоб вони отримали довідку ВПО.

Як розповіла віце-прем’єр Ірина Верещук, на вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу і фінансову допомогу. "Укрпошта вже це знає як робити. Гроші є", – додала вона.